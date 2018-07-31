  • BIST 96.148
  • Altın 192,491
  • Dolar 4,8995
  • Euro 5,7457
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

1 ay önce eşini yaralayıp serbest bırakılan adam eşini boğarak öldürdü

»
1 ay önce eşini yaralayıp serbest bırakılan adam eşini boğarak öldürdü
Kadına yönelik şiddet ve adli makamların yetersizliği, Zübeyde D.’nin hayatına maloldu. 1 ay önce eşinin silahlı saldırısına uğrayan Zübeyde D., serbest bırakılan eşi Tolga D. tarafından boğularak öldürüldü.

Kadına yönelik şiddet ve adli makamların yetersizliği, Zübeyde D.’nin hayatına maloldu. Tolga D. (26), tartıştığı eşi Zübeyde D.’yi (21) boğarak öldürdü. Demirbozan’ın 1 ay önce de eşine av tüfeğiyle ateş ettiği, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.Tolga D.’nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında ise ‘Gelinlikle kefen aynı renktir. Seçtiğin insan sana bir ömür ya cenneti yaşatır ya cehennemi’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

Cinayet, dün akşam saatlerinde işlendi. 3 yaşındaki oğulları bir arkadaşlarında misafir olan Zübeyde ve Tolga D. arasında, tartışma çıktı. Eşini öldüren Tolga D., ardından gidip oğlunu da alarak kaçtı.

Zübeyde D.’nin cansız bedenini, eve gelen arkadaşları buldu. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Adrese gelen ekipler, genç kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Zübeyde D.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, cinayet şüphelisi Tolga D. Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

‘HERKESTEN KISKANIYORDUM’ SAVUNMASI 

Tolga D.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, “Ben onu herkesten kıskanıyordum. Defalarca uyarmama rağmen hiç dikkat etmedi. Aramızda tartışma çıkınca boğup, öldürdüm” dediği öğrenildi.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MGK sona erdi: 'ABD'nin tehdit dili kabul edilemez'30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:11
  • Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:11
  • Bedelli askerlik vuran ünlüler!30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:13
  • Başkan Erdoğan: 'Ahlaksız bir adamdı'30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:01
  • Bedelli Askerlik Erdoğan'ın masasında30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
  • Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:05
  • LGS yerleştirme sonuçları açıklandı30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29
  • Motosiklet tutkunu gencin feci ölümü30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:18
  • Adnan Oktar'dan genç kızlara iğrenç tuzak30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
  • Borcu olanlar dikkat!30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim