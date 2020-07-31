Demirören Holding’in iştiraki olan ve Varlık Fonu’nun 10 yıl süreyle Milli Piyango’nun işletme hakkını devrettiği Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlıyor.

Demirören, geçen Şubat ayında en yüksek teklifi sunarak İddaa ihalesini almıştı. Yıldırım Demirören'in aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönetmesi etik gerekçelerle eleştiri konusu olmuştu. Demirören daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

t24 yazarı Barış Soydan, Milli Piyango'da 1 Ağustos itibariyle başlayacak olan Demirören dönemini kaleme aldı. Soydan, Demirören-Sisal ortaklığının Milli Piyango'da yeni dönem için "Her şey çok güzel olacak" vaatlerine karşılık kuşkucu olmak için yeterli sebepleri sıraladı.

İşte Soydan'ın o yazısı:

1926’dan beri Türkiye’nin ayrılmaz parçası olan Milli Piyango 1 Ağustos itibariyle devletten, Demirören Grubu ile İtalyan Sisal şirketinin ortaklığından oluşan Sisal Şans’a geçiyor. Ortaklık derken… Tabii ki büyük ortak, yüzde 51 paya sahip olan Demirören.

Demirören-Sisal ortaklığı, Milli Piyango’da yeni dönem için “Her şey çok güzel olacak” havasında bol vaatte bulundu:

2019’da yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemde yüzde 59’a yükselecek.

Yeni Kazı Kazan oyunu olan ‘Altın’, Şans Dağı ve 12 Ay gibi yeni oyunlar başlatılacak.

Kazı Kazan’da oyunculara 200 bin TL’den, 1 milyon 200 bin TL’ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.

Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara yenilenecek.

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 milyon TL’ye ulaşması beklenirken, Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

Bir klasik olan Milli Piyango her zamanki günlerinde çekilecek.

Yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL kazanma fırsatı sunulacak.

Milli Piyango’da yeni dönemin ilk çekilişi yarın: 2 Ağustos’ta 25 milyon TL ikramiyeli Çılgın Süper Loto çekilişi var. 3 Ağustos’ta ise 50 milyon TL ikramiyeli Sayısal Loto.

Yeni dönemde Milli Piyango’da her şey gerçekten güzel olacak mı? Kuşkucu olmak için nedenlerimiz var. Her şeyden önce Demirören-Sisal ortaklığı, çok büyük bir yükün altına girdi. Türkiye Varlık Fonu önce ilk yıl için 7.5 milyar lira hasılat garantisi ve 10 yıl boyunca hasılatta enflasyon oranında güncelleme istemişti. Daha sonra şartnameyi revize ederek 10 yıl için 28 milyar liralık hasılat garantisine çıkardı. Bu, yıllık 9.3 milyar liralık hasılat garantisi anlamına geliyor.

İki yıl önce, 2018’de Milli Piyango’nun hasılatı 3.4 milyar TL’ydi. Demirören-Sisal, 3.4 milyarı, 9.3 milyara nasıl çıkacak?

Milli Piyango’yla başta ilgilenen Doğan Online-Intralot, IGT ve Sazka şirketleri, hasılat garantisi artırılınca teklif vermekten vazgeçmişti. Tek teklif, Demirören-Sisal’den geldi.

Doğan’ın, işin uzmanı yabancı şirketlerin gözünün yemediğini Demirören ile İtalyan ortağı nasıl başaracak?

Rivayete göre Milli Piyango’da tutturma/kazanma ihtimalini düşürmeye yönelik değişiklikler gündemde. Mesela Sayısal Loto’da 49 olan numara sayısının 90’a çıkarılmasının değerlendirildiği konuşulmuştu. 54 sayı bulunan Süper Loto’da da ikramiye için 6 yerine 6+1 tutturulmasının planlandığı, aylarca sürebilecek devirler yoluyla şirketin kasasındaki nakdin büyümesinin planlarının yapıldığı da konuşulanlar arasındaydı.

İkramiyelerin büyüklüğüne aldanmayıp Milli Piyango’daki gelişmeleri yakından izlemekte yarar var.

Değişimin bayileri de tedirgin ettiği biliniyor. Daha önce T24’te buna değinmiştim. Devir işlemi sonrasında, makine depozitosu olarak halihazırda 2 bin dolar ödemiş bulunan bayilerden 40 bin lira daha istenmişti. Bayilerin ciro üzerinden olan komisyon oranlarının aşağıya çekilmesi de gündemdeydi. Bayiler huzursuz olunca Milli Piyango yönetimi makineler üzerinden bir mesaj göndermişti:

Sisal Şans CEO’su Selim Ergün önceki gün, “Yenilediğimiz marka kimliğiyle satış kanallarını artıracak, online platformda oynanabilen oyunları hedef kitleye sunarken bayi ağımızı da genişleteceğiz” dedi.

Yükset teminatlar yatıran, mekan yatırımı yapan mevcut bayiler bu açıklamayı, “Düşük kârlar yetmiyormuş gibi bir de kazancımıza yeni ortaklar geliyor” diye yorumladı.

Bakalım Milli Piyango özelleştirmesi, SEKA’da, şeker fabrikalarında olduğu gibi çok başarılı (!) bir özelleştirme mi olacak?