1.8 tonluk devasa bombayı topraktan çıkardılar!

Almanya Frankfurt'ta önce 65 bin insan evlerinden tahliye edildi, ardından ekipler II. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı etkisiz hale getirileceği bölgeye taşıdı.

Almanya'da on binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden olan II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, Frankfurt'ta gün ışığına çıkarıldı.

Savaş sonrası Alman tarihindeki en büyük tahliye operasyonunun ardından ekipler, devasa bombayı çıkardı.

1.8 tonluk bombaya medya yoğun ilgi gösterdi, uzmanlar Rene Bennert ve Dieter Schweizler gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir inşaat alanında bulunan İngilizlerin attığı bombanın patlaması halinde tüm bir sokağı yıkabileceği açıklanmıştı.

Alman polisi, günler süren hazırlığın ardından 65 bin insanı evlerinden çıkardı ve tüm evlerin boşaldığından emin olmak için termal kameralı helikopter kullandı.

Tahliye edilen 1,5 kilometrelik alanda hastaneler, bakımevleri ve Alman Merkez Bankası'nın binası bulunuyor.

Almanya genelinde savaştan kalma yüzbinlerce bomba olduğuna inanılıyor.